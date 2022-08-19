Вениамин Кондратьев отметил поступок инспектора заповедника, спасшего туристов в море

Виталий Куклин. Фото: пресс-служба заповедника "Утриш"

Героизм инспектора заповедника «Утриш» Виталия Куклина не остался без внимания губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил поступок мужчины и поблагодарил его за быстроту реакции и героизм.

- Сотрудник заповедника Виталий Куклин спас туристов, которых на сап-борде отжимным ветром унесло в море. Он заметили в бинокль тонущих молодых людей и на своем гидроцикле эвакуировал пару к берегу, - рассказал глава региона.

Виталий Куклин работает в заповеднике около двух лет. В обязанности входит патрулирование природоохранной территории. В Минприроды РФ заявили, мужественный инспектор будет представлен к госнаграде.