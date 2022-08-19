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Общество19 августа 2022 15:29

Вениамин Кондратьев отметил поступок инспектора заповедника, спасшего туристов в море

Виталий Куклин 2 августа заметил тонущих сапсерферов и бросился им на помощь
Евгения ХАЛИКОВА
Виталий Куклин. Фото: пресс-служба заповедника "Утриш"

Виталий Куклин. Фото: пресс-служба заповедника "Утриш"

Героизм инспектора заповедника «Утриш» Виталия Куклина не остался без внимания губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил поступок мужчины и поблагодарил его за быстроту реакции и героизм.

- Сотрудник заповедника Виталий Куклин спас туристов, которых на сап-борде отжимным ветром унесло в море. Он заметили в бинокль тонущих молодых людей и на своем гидроцикле эвакуировал пару к берегу, - рассказал глава региона.

Виталий Куклин работает в заповеднике около двух лет. В обязанности входит патрулирование природоохранной территории. В Минприроды РФ заявили, мужественный инспектор будет представлен к госнаграде.