«Самсон-2022» пройдет в Краснодаре. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре 21 августа пройдет чемпионат по силовому экстриму «Самсон-2022». Соревнования проведут в 16:00 перед спорткомплексом «Чемпион» в «Городе спорта».

- Командный турнир проведут в двух весовых категориях. Он пройдет среди мужчин до и свыше 100 килограмм. Спортсмены будут соревноваться в четырех дисциплинах: «йок», «камень Атласа», «подъем бревна» и «прогулка фермера», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что открытый кубок Краснодарского края «Самсон-2022» посетит президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Любой желающий может зарегистрироваться на турнир до начала мероприятия. При себе необходимо иметь только паспорт.