На улице Красной в Краснодаре перевернулась машина, движение частично перекрыто

На улице Красной произошло ДТП. Фото t.me/mcu_krd
На улице Красной в Краснодаре перевернулась машина. Из-за этого на дороге было частично перекрыто движение. ДТП произошло на пересечении с улицей Пашковской.
- Затруднено движение по одной из полос улицы Красной. Перевернувшийся автомобиль стал причиной этому. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в МЦУ Краснодара.
Уточняется, что лучше выбрать альтернативный вариант проезда по параллельным улицам, если вы находитесь за рулем и где-то рядом.
На данный момент все обстоятельства произошедшего уточняются.