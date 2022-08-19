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Происшествия19 августа 2022 15:45

На улице Красной в Краснодаре перевернулась машина, движение частично перекрыто

ДТП произошло на пересечении с Пашковской
Мария ЧАЛАЯ
На улице Красной произошло ДТП. Фото t.me/mcu_krd

На улице Красной произошло ДТП. Фото t.me/mcu_krd

На улице Красной в Краснодаре перевернулась машина. Из-за этого на дороге было частично перекрыто движение. ДТП произошло на пересечении с улицей Пашковской.

- Затруднено движение по одной из полос улицы Красной. Перевернувшийся автомобиль стал причиной этому. На месте работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточняется, что лучше выбрать альтернативный вариант проезда по параллельным улицам, если вы находитесь за рулем и где-то рядом.

На данный момент все обстоятельства произошедшего уточняются.