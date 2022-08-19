Состав «Локомотив-Кубань» пополнился американским форвардом Даррлином Уиллисом

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом Даррлином Уиллисом. Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с 26-летним форвардом Даррлином Уиллисом. Американский форвард знаком российским баскетбольным болельщикам по игре в красноярском «Енисее», где он был лидером в прошлом сезоне.

- Уиллис начал карьеру четыре года назад в кипрском клубе «Керавнос». По результатам старта он был стал чемпионом и с показателями 40 очков и 17 подборов был признан MVP финала. Затем были два сезона в «Нижнем Новгороде», один сезон во французском «Монако» и еще один – за итальянскую «Брешии», - рассказали в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Главный тренер клуба Александр Секулич рассчитывает на опыт и энергию Уиллиса и надеется, что он отлично покажет себя в будущем сезоне.