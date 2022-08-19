В парках Краснодара пройдут семейные выходные. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре 20 и 21 августа пройдут семейные выходные. В городских парках подготовили разнообразную программу для детей и их родителей. Жителей и гостей краевой столицы ждут мастер-классы, интерактивные площадки, игровые, концертные, патриотические и спортивно-оздоровительные программы.

- По традиции семейные выходные откроются просветительской программой «Час песни моего Отечества». Она пройдет 20 августа с 10:00 до 11:00 в Чистяковской роще. Также с 11:00 до 12:00 в Городском саду, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что развлекательные мероприятия пойдут в парке «Солнечный Остров», в Городском cаду, в Чистяковской роще и парке имени 30-летия Победы.

Кроме того, в парке имени 30-летия Победы будет работать военно-патриотическая площадка «Краснодарский Арбат». Ее откроют около Выставочного зала Боевой Славы. А в Городском саду по вечерам организуют танцевальные вечера для людей старшего поколения.

Более подробное расписание можно узнать на сайте мэрии Краснодара.