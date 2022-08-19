В «Винной деревне» пройдет дегустация вин. Фото t.me/kurortanapa

В «Винной деревне» Анапы день открытых дверей проведут 20 августа. Для жителей и гостей курорта кубанские фермеры-виноделы приготовили разнообразную программу.

- Одиннадцать виноделен предложат посетителям свою авторскую продукцию. Кроме лучших кубанских вин, гости смогут попробовать мидии на углях, устрицы, шашлыки и другие блюда, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Уточняется, что «Винная деревня» находится на 4-м километре трассы Юровка — Гостагаевская.

День открытых дверей начнется в 13:00. Для всех желающих вход на мероприятие будет абсолютно свободным.