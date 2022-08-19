На Кубани учителя и воспитатели будут получать ежегодную губернаторскую выплату в размере 5 750 рублей

Учителя и воспитатели Кубани получат выплаты к 1 сентября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснодарском крае появится новая ежегодная выплата педагогическим сотрудникам государственных общеобразовательных организаций. Учителя и воспитатели перед началом учебного года будут получать по 5 750 рублей.

- Право на получение ежегодной выплаты имеют штатные педработники общеобразовательных организаций при условии занятия ими должности в размере не менее 0,5 ставки без учета отработанного времени. Если же штатная должность менее 0,5 ставки, то ежегодная выплата будет производиться пропорционально размеру занятой штатной должности без учета отработанного времени, - уточнили в минобразования края.

Первую премию выплатят уже в августе 2022 года. Для этого муниципалитетам необходимо утвердить списки работников, имеющих право на получение денег.