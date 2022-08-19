В Сочи прошли переговоры президентов России и Казахстана

В Сочи завершились переговоры Путина и Токаева. Фото: пресс-служба правительства Казахстана

Два с лишним часа длилась встреча президентов России и Казахстана. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин обсудили казахско-российское стратегическое партнерство. Особое внимание лидеров было уделено укреплению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

- Этот год для наших стран особенный. Мы отмечаем 30-летие со дня установления дипотношений. До октября 2022 года пройдет целый ряд мероприятий, посвященных этой дате, - рассказал Владимир Путин.

В текущем году запланированы совместные учения в рамках Организации договора о коллективной безопасности.