В Краснодаре перевернулся на крышу автомобиль на улице Красной

В центре Краснодара Lada опрокинулась на крышу после столкновения с Ford. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 19 августа на улице Красной произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля «Lada Granta» проехал на красный сигнал светофора и перевернулся на крышу. О происшествии сообщили в МЦУ города. Так как из-за аварии было затруднено движение, водителям пришлось искать объезд по параллельным улицам.

- Отечественное авто двигалось в сторону Длинной по улице Красной со стороны Гоголя. Водитель «Lada Granta» проехал на красный свет и допустил столкновение с «Ford Focus», двигающимся в сторону Рашпилевской по Пашковской со стороны Красноармейской. От удара отечественная легковушка перевернулась на крышу, - сообщили в УМВД по Краснодару.

В аварии никто не пострадал. После того как автомобиль убрали с проезжей части, движение было восстановлено.