Голосование в конкурсе «Мисс Проводница "КП"» продолжается

На Кубани выбирают идеальную проводницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте kuban.kp.ru продолжается голосование за самую очаровательную проводницу. Эти дамы сопровождают нас в каждом путешествии по железным дорогам. Именно им мы обязаны комфортом и безопасностью во время поездки.

В голосовании 47 участниц, которые работают на самых разных направлениях. Своей профессией они гордятся. И каждая готова доказать, что достойна звания лучшей.

Кто победит, станет известно 24 августа. Лидера голосования мы наградим ценными подарками в пресс-центре «Комсомольской правды» - Кубань». А также расскажем о ее жизни и профессии в итоговом материале, который опубликуем на сайте kuban.kp.ru.

А пока читатели «КП» - Кубань» могут поддержать понравившуюся участницу. Проголосовать можно здесь.