Полицейские задержали подозреваемого в краже. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе приятель украл из машины своего знакомого Iphone 13 Pro Max. Местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже. Ущерб составил более 90 000 рублей.

- Подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался 21-летний ранее судимый местный житель. Он был знаком с потерпевшим, - сообщили в отделе ОМВД России по Анапе.

Уточняется, что мужчина дал признательные показания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Украденный телефон возвратили законному владельцу.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.