В Краснодаре открыли памятник известному художнику Ивану Айвазовскому. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре открыли памятник к 205-летию со дня рождения известного художника-мариниста Ивана Айвазовского. Новая городская достопримечательность появилась на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. Это пятиметровое изваяние в виде волны с парусником и летящей чайкой.

- Это место станет центром притяжения краснодарских художников и скульпторов. Сюда будут приходить те, кто уважает великого живописца Ивана Константиновича Айвазовского, - рассказал глава администрации Карасунского округа Краснодара Николай Хропов.

Инициатива создания памятника принадлежит региональной армянской национально-культурной автономии Краснодарского края. Сам художник в краевой столице никогда не был, но в Краснодарском краевом художественном музее им. Ф. А. Коваленко находятся восемь работ Айвазовского.