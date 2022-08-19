Забывчивая пенсионерка потеряла деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани завели уголовное дело на пенсионерку, взявшую в кредит 30 тысяч рублей. 60-летняя женщина в селе Гришковское оформила долг на покупку дров на зиму. Полученные деньги у нее пропали.

Позже выяснилось, что пенсионерка сама перепрятала деньги. Женщина забыла об этом, но чуть позже нашла пропажу.

- Это расценили как умышленное преступление. В отношении женщины возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура Калининского района провела проверку законности и обоснованности вынесенного в отношении пенсионерки постановления. Она отменила незаконное постановление о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, женщине вернули деньги, которые были изъяты у нее полицейскими в период возбуждения дела.