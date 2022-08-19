На Сочи обрушилась мощная молния. Фото: кадр из видео.

Видео мощной молнии поделились жители Сочи. В Нижней Шиловке и Адлерском районе вечером 19 августа небо озарилось яркими вспышками.

- В Краснодарском крае под влиянием фронтальных разделов наблюдается ухудшение погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Синоптики уточняют, что гроза в Сочи продлится до 20 августа. Также ожидается небольшой дождь.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на Сочи идет разнесший устричную ферму в Крыму ураган, который сносит все на своем пути.