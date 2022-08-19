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Общество19 августа 2022 20:54

В Адыгее полицейские задержали 25 пьяных водителей

Больше всего нарушителей выявлено в Майкопе и Тахтамукайском районе
Мария ЧАЛАЯ
Жители Майкопа и Тахтамукайского района чаще садятся за руль пьяными.

Жители Майкопа и Тахтамукайского района чаще садятся за руль пьяными.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее полицейские задержали 25 пьяных водителей. В Майкопе и Тахтамукайском районе произошло больше всего таких случаев.

- Административные протоколы составлены в отношении 117 пешеходов. Они переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте, - сообщили в МВД по республике Адыгея.

Уточняется, что водителю, которого заметили за рулем в состоянии опьянения впервые, грозит административное наказание в виде штрафа и лишения водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет.

Если за рулем автомобиля повторно задерживают водителя в нетрезвом состоянии, для него предусмотрена уже уголовная ответственность. Нарушителю грозит лишение свободы сроком до 2 лет.