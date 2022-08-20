Скорая отвезла ее в больницу сразу после ЧП, но спасти медикам девушку не удалось

В краснодарской больнице умерла девушка, упавшая с 13 этажа 27 июля в Комсомольском микрорайоне. Три недели врачи пытались ее спасти.

В обстоятельствах происшествия разбираются следователи. Дело в том, что на балконе 13-го этажа школьница находилась не одна. Молодой человек, тело которого нашли рядом с ее телом, погиб на месте. А подростка увезли в больницу.

Последние дни жизни 15-летняя девочка была подключена к ИВЛ. С момента поступления в больницу ее состояние не улучшалось. 17 августа врачи констатировали смерть подростка.