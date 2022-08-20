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Общество20 августа 2022 5:18

В Майкопе стартовали продуктовые ярмарки выходного дня

Они работают с 7.00 до 14.00 часов
Ева МУР
Продажа уже началась

Продажа уже началась

В Майкопе стартовали продуктовые ярмарки выходного дня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Традиционно, на рынках сельхозпродукция немного дешевле, чем в магазинах. 20 августа жители и гости Майкопа могут посетить ярмарку сразу по нескольким адресам.

Это улица Советская (между Победы и переулком Красноармейским), а также по улице Димитрова (на участке от улицы Чкалова до Юннатов).

21 августа продуктовый рынок будет работать на улице Советской.

Ярмарки работают с 7.00 до 14.00 часов.