Видео танцующей женщины с пакетами на ногах поделились жители Сочи

Пенсионерка танцевала на остановке. Фото:https://t.me/soch01

В интернете разлетелось видео танцующей женщины. Пенсионерка с пакетами на ногах и стареньким радио весело пританцовывала на остановке. Женщина мило улыбалась и задорно отщелкивала пальцами в ритм музыке.

- Правильно, нужно занять чем-то полезным время ожидания автобуса, - пишут люди в комментариях под видео.

По словам местных жителей, женщина здесь танцует уже не первый день. Веселую пенсионерку с пакетами на ногах видят на остановке на протяжении месяца.