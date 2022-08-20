Рядом с аэропортом в Сочи горят постройки

Пожар рядом с аэропортом. Фото: @aeroriska

В Сочи утром 20 августа местные жители заметили клубы дыма. В Адлерском районе рядом с улицами Взлетная и Ромашек возник сильный пожар. По словам местных жителей, рядом с аэропортом загорелись постройки.

- Пока дым препятствовал взлету - самолеты на вылет отправляли на другую полосу, - сообщают очевидцы пожара.

Клубы дыма видны даже рядом с Олимпийским парком. Причина пожара еще неизвестна.

- На территории аэропорта ничего не горит, в том районе произошло возгорание хозяйственной постройки, пожар уже локализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подробности уточняются.