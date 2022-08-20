МЧС: пожар рядом с аэропортом Сочи потушили

Пожар потушили. Фото: соцсети

В Адлерском районе Сочи на улице Ромашек возник крупный пожар. Рядом с аэропортом загорелись постройки. Очевидцы вызвали пожарных.

- По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание кровли гаражей на площади 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Локализовали пожар за 33 минуты. А спустя еще 8 минут очаг возгорания был полностью потушен. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего к ликвидации пожара от МЧС России привлекались 14 человек личного состава, 4 единицы техники.