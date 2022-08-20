Так выглядит стройка моста. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Разрушенный в апреле мост в Северском районе восстановят до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Мост в станице Дербентской обрушился 28 апреля. Его ремонт начался в июле, - уточнили в ведомстве.

Подрядная организация полностью разобрала разрушенную конструкцию моста и начала установку опор. Завершить работы планируется в декабре 2022 года.

Напомним, обрушение моста в районе поселка Ильского произошло, когда по нему курсировали грузовики с щебнем. В происшествии никто не пострадал.