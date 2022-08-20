Доноров отметили медики. Фото: пресс-служба Росгвардии в Краснодарском крае

Россгвардейцы сдали 15 литров крови для пациентов больниц на Кубани. Сотрудники ведомства приняли участие в акции в честь Дня госфлага "От сердца к сердцу".

На станцию переливания крови в Краснодаре пришли 30 человек.

- Медработники отметили участие правоохранителей в донорском движении, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Росгвардии в Краснодарском крае.

Напомним, День флага в России намечен на 22 августа. Впервые за два года все мероприятия, посвященные этому дню будут проходить в очном формате.