Водитель в больнице

Водитель на Mercedes врезался в столб и два автомобиля в Краснодаре. ДТП произошло на улице Северной ночью 20 августа.

За рулем иномарки находился 39-летний водитель. Он не выдержал безопасного расстояния между автомобилями и врезался сначала в "Ладу Ларгус", а затем в "Хендай". От удара Mercedes отбросило в столб.

- Проводится проверка по факту ДТП. Виновник аварии находится с травмами в больнице, - сообщили в пресс-службе УВД по Краснодару.

Напомним, в Краснодаре 19 августа на улице Красной водитель легкового автомобиля «Lada Granta» проехал на красный сигнал светофора и перевернулся на крышу.