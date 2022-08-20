Число зараженных растет

На Кубани выявили 1413 новых заболевших коронавирусом за сутки 20 августа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Среди заболевших 72 ребенка, младшему из которых 5 месяцев.

Больше всего зараженных выявили в Краснодаре.

- В краевой столице по статистике за сутки 549 случаев COVID-19, в Сочи – 168, в Новороссийске – 101, в Ейском районе – 53, в Геленджике – 46, - уточнили в краевом оперштабе.

С диагнозом "коронавирус" зафиксированы пациенты в каждой больнице региона.

Большинству больных назначено амбулаторное лечение. Но 540 человек лечится в стационаре. Пятеро находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких.