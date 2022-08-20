Абсолютно голую туристку отругали жители Анапы на пляже

Туристка вызвала возмущение у отдыхающих. Фото: https://t.me/typoanapa

В Анапе отдыхающие возмутились видом женщины. Туристка загорала абсолютно голой. Туристы не смогли терпеть такое вызывающее поведение и сделали ей замечание. На пляже бегали маленькие дети. К тому же территория является общественной.

- После замечаний, что рядом дети и другие отдыхающие, дама накрыла полотенцем оголенную причину этического спора, - рассказывают очевидцы.

Однако грудь туристка решила не прикрывать. Женщина продолжила лежать в неподобающем виде в позе “звездочка”. Стоит отметить, что существуют отдельные нудистские территории. На общественных пляжах запрещено загорать или плавать обнаженным.

Напомним, что на общественных пляжах Сочи будут штрафовать голых туристов. Непристойный вид можно расценить как мелкое хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С зонтом, но без бикини. Голая женщина шокировала отдыхающих на популярном пляже в Сочи

Туристка купалась голышом на центральном пляже в Сочи (подробнее)

Голый турист вышел из моря и напугал отдыхающих

В Туапсе туристов возмутил голый мужчина на общественном пляже (читайте далее)