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20 августа 2022 10:00

Морское сообщение из Новороссийска в Сочи приостановили до 22 августа

Компания-перевозчик приостановила морские рейсы в Абхазию
Ева МУР
Катамаран возил людей по Черному морю

Катамаран возил людей по Черному морю

Морское сообщение из Новороссийска в Сочи и в Абхазию приостановили до 22 августа. На сайте компании-перевозчика нет доступных билетов в этом направлении.

- Пришли купить билет на "Грифон", но там объявление висит - рейсы отменены, - сообщают жители Геленджика. Через курорт тоже пролегал маршрут водного транспорта.

О причинах прекращения морского сообщения в компании не сообщают. На сайте перевозчика опубликовано объявление о приостановке рейсов в Абхазию по техническим причинам. Но по факту билетов нет по всем черноморским направлениям.

Напомним, морское сообщение Новороссийск - Геленджик - Сочи стартовало весной 2022 года. В условиях ограничения авиаперелетов оно стало альтернативой для того, чтобы добраться на курорты Краснодарского края.