Полицейские Сочи собрали более 150 книг по литературе для детей ДНР и ЛНР

Были собраны популярные произведения. Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Полицейские Сочи купили более 150 учебников по литературе для детей из ДНР и ЛНР. Книги правоохранители собирали в рамках акции «Книги – Донбассу». Все учебники доставят школьникам в течение недели.

- Нами приобретены художественные произведения для детей, на которых воспитано не одно поколение наших соотечественников, - заявил начальник отделения по связям со СМИ УВД по Сочи Андрей Кошелев.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в каждом городе организованы благотворительные пункты. Любой желающий может принести книгу или учебные принадлежности для школьников из ДНР и ЛНР.