Полицейским Сочи увеличат зарплату вдвое

На курорте постоянно проходят массовые и важные мероприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи планируют увеличить зарплату полицейским. Данное решение было принято в связи с тем, что правоохранители курорта выполняют намного больше работы, чем в других городах России. К слову, зарплату увеличат штатным сотрудникам на 50%.

По данным “Парламентской газеты”, полицейские Сочи работают намного усерднее. На курорте постоянно проходят массовые и важные мероприятия. К тому же в Сочи часто прилетают члены правительства страны и проводятся важные политические встречи.

Стоит отметить, что до этого надбавку получали только полицейские, которые проходили службу на Байконуре. Сотрудникам МВД выплачивали двойной оклад. Также сотрудникам Центрального аппарата, кавалеристам увеличивали зарплату.