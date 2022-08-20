Адлерский район Сочи на 80 процентов подготовили к отопительному сезону

Все работы завершат до конца сентября. Фото:https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Адлерский район Сочи почти готов к осенне-зимнему периоду. Все работы завершат до конца сентября. Такого же срока придерживаются и другие районы курорта.

-Пока курортный сезон в разгаре, продолжаем планомерно готовить инженерные системы города к зиме. В ходе рабочего объезда оценил степень подготовки объектов в Адлерском районе, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на улице Кирпичной ведутся работы на теплотрассе. Здесь заменят участок протяженностью более 150 метров. Параллельно к зиме подготавливают котельную №19 – самую крупную в Адлере. К ней подключены две школы, восемь детских садов, три объекта здравоохранения и более 200 многоквартирных домов.