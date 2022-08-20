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Общество20 августа 2022 11:52

Променад-концерты возобновляются в Краснодаре с 20 августа

Они пройдут в Чистяковской Роще и в Городском саду
Ева МУР
В Краснодаре продолжают традицию концертов в парках

В Краснодаре продолжают традицию концертов в парках

Променад-концерты возобновляются в Краснодаре с 20 августа. Об этом объявили в мэрии кубанской столицы.

- Специальным гостем мероприятий станет "Премьер-оркестр" объединения "Премьера", - уточнили в администрации Краснодара.

Концерты пройдут 20 августа в Чистяковской Роще в 19.00 и 21 августа в 18.30 в Городском саду.

Напомним, прерванная пандемией традиция летних концертов муниципального творческого объединения «Премьера» под открытым небом возобновилась после трехлетнего перерыва в мае. Ожидается, что музыка будет звучать в парках до конца сентября.