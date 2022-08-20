В Сочи на улице Транспортной лоб в лоб столкнулись Lada и Chevrolet

Образовалась пробка. Фото: соцсети

В Сочи днем 20 августа произошла жуткая авария. На улице Транспортной лоб в лоб столкнулись Lada и Chevrolet. Две легковушки от сильного удара разлетелись в разные стороны. У Lada сильно помялся бампер, а у Chevrolet полностью повредилось левое крыло машины.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и полицию. По предварительным данным, один из водителей пострадал.

К слову, из-за аварии пробка растянулась до Краснодарского кольца. Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.