Опасную атмосферную засуху зафиксировали в Усть-Лабинском районе Кубани

Земля пересохла

В Усть-Лабинском районе Кубани синоптики зафиксировали опасную засуху. Об этом сообщает краснодарский Гидрометцентр.

Критериев опасного явления засуха в районе достигла 19 августа. Месяц назад здесь был последний дождь. Но влажность почвы от этого увеличилась ненамного. Тогда как 23 дня в регионе стояла жара до +35 градусов.

- Это влияет на репродуктивность растений. От засухи пострадали посевы кукурузы, - проанализировали в краснодарском Гидрометцентре. - Растения засыхают, наблюдается ускоренный налив и созревание зерна.

Свои наблюдения на этот счет синоптики направили в администрацию, минсельхоз и МЧС по Краснодарскому краю.