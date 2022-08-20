Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 августа 2022 12:51

Опасную атмосферную засуху зафиксировали в Усть-Лабинском районе Кубани

Месяц здесь не было дождей
Ева МУР
Земля пересохла

Земля пересохла

В Усть-Лабинском районе Кубани синоптики зафиксировали опасную засуху. Об этом сообщает краснодарский Гидрометцентр.

Критериев опасного явления засуха в районе достигла 19 августа. Месяц назад здесь был последний дождь. Но влажность почвы от этого увеличилась ненамного. Тогда как 23 дня в регионе стояла жара до +35 градусов.

- Это влияет на репродуктивность растений. От засухи пострадали посевы кукурузы, - проанализировали в краснодарском Гидрометцентре. - Растения засыхают, наблюдается ускоренный налив и созревание зерна.

Свои наблюдения на этот счет синоптики направили в администрацию, минсельхоз и МЧС по Краснодарскому краю.