Спортсмены завоевали медали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские легкоатлеты завоевали шесть медалей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Илья Гончаренко стал вторым на дистанции в беге среди мужчин. Борис Бездольный завоевал "золото" в метании копья, Дмитрий Тарабин получил "бронзу".

В соревнованиях по толканию ядра Александр Лесной получил "серебро". Среди женщин сильнейшей в метании копья стала Валерия Путилина. Наталья Тронева завоевала серебряную медаль в толкании ядра. Все они - воспитанники краснодарской школы легкой атлетики.