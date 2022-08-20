Около 120 детей участвовали в военно-техническом форуме в Краснодаре

Была открыта выставка. Фото: администрация Краснодаар

В Краснодаре завершился военно-технический форум «Армия-2022». Мероприятие проходило в пятницу и субботу в парке имени 30-летия Победы.

- В пятницу вечером для жителей и гостей города показывали военно-патриотические фильмы, а сегодня в рамках форума прошли соревнования «Юнармейские игры», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит отметить, что в соревнования участвовали 10 команд из разных городов Краснодарского края. Между собой состязались около 120 детей в военно-спортивных видах. Кстати, в парке раздавали настоящую солдатскую кашу.

В пятницу, 19 августа, в парке открыли выставка вооружения и военной техники. Здесь были представлены исторические и современные экземпляры.

- Был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.