Казаки Краснодара вместе с полицейскими выявили около 3 тысяч административных правонарушений

Казаки задержали 89 преступников. Фото: администрация Краснодара

В Краснодаре подвели итоги за год на сборе казаков. С июля 2021 года казаки вместе с полицейскими раскрыли 218 преступлений, выявили 2991 административное правонарушение и зафиксировали 427 случаев мелкого хулиганства. Также правоохранители задержали 89 преступников, которые находились в розыске.

- Казаки в кубанской столице играют важную роль во многих сферах городской жизни — от воспитания детей и молодежи до охраны общественного порядка и развития сельхозпроизводства, - заявил начальник управления по делам казачества и военнослужащих администрации города Алексей Клюшкин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, более 100 казаков ежедневно осуществляют рейды по улицам Краснодара.