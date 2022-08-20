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Общество20 августа 2022 14:42

Музыкальный вечер под открытым небом прошел в Сочи

Выступали солисты филармонии
Ангелина НАЗАРЧУК
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Музыка закатов». Фото: администрация Сочи

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Музыка закатов». Фото: администрация Сочи

В Сочи 19 августа прошел музыкальный вечер под открытым небом. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Музыка закатов». На концерте выступали солисты Сочинской камерной филармонии.

- Зрители могут насладиться прекрасными видами заката под музыкальный аккомпанемент в исполнении лучших сочинских солистов, - отметила начальник управления культуры Марианна Устинова.

К слову, подобные музыкальные вечера прошли в сквере у концертного зала «Фестивальный», на площадках парка Ривьера в Центральном и Адлерском районах.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, концерты под открытым небом будут проходить и в сентябре.