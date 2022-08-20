Волонтеры Краснодара подарили 200 кг корма приюту для животных «Краснодог»

Неравнодушные помогают собакам не первый год

Краснодарские блогеры, волонтеры и благотворители «Добро и дело» подарили 200 кг корма и медицинские препараты для животных приюту «Краснодог». Они провели с собаками и кошками несколько часов.

- Мы знаем, что приют «Краснодог» переполнен, в нем сейчас порядка 600 животных, многим из них нужны лекарства, - говорит один из волонтеров Игорь О. - Поэтому собрали необходимые препараты и привезли сюда.

И такие акции помощи братьям нашим меньшим будем устраивать регулярно. Всего в «Краснодоге» около 400 собак и 200 кошек. И все они ждут новых хозяев.

- В нашем приюте кошки и собаки, которые пострадали от жестокости людей, попали в ДТП, - рассказывает сотрудница приюта Валерия. - Мы не принимаем домашних кошек и собак, а помогаем тем, которые остались на улице.

Мы их ставим на лапы и отдаем в хорошие и добрые руки. Живет сейчас в приюте и дворняга Кубик. В адыгейском поселке Яблоновском его в начале июня жестоко избил арматурой хозяин. Причем все это происходило на глазах у детей. Когда Кубик перестал двигаться, жестокий хозяин отнес его на мусорку. Спасли беднягу родители детей, которые стали свидетелями чудовищной расправы. Они отвезли пса в «Краснодог», где его тут же оправили на операционный стол. Врачи приюта спасли Кубика. И спустя два месяца после трагедии он уже прыгает и играет.

-Кубик - очень энергичный пёс, на месте не сидит, любит внимание и заботу, - рассказали в приюте.