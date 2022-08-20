Председатель ЗСК встретился с активом Крымского района

Продолжается цикл встреч председателя ЗСК Юрия Бурлачко с жителями края. Сегодня руководитель фракции единороссов в кубанском парламенте побывал в Крымске, где рассказал активу муниципалитета о деятельности ЗСК шестого созыва. Отметим, Юрий Бурлачко возглавляет партийный список единороссов на предстоящие выборы в Законодательное собрание Краснодарского края, которые пройдут в сентябре.

В своем выступлении Юрий Бурлачко акцентировал внимание на основных направлениях деятельности депутатского корпуса. Принятые им нормативные правовые акты для развития всех отраслей жизнедеятельности региона. Это закон о животноводстве, который в два раза увеличил финансирование этой отрасли до более чем 2 млрд рублей. Впервые за 20 лет на Кубани зафиксирован рост поголовья крупного рогатого скота.

Заложен фундамент органического земледелия – принят закон для восполнения плодородия земель. С принятием закона о виноградарстве и виноделии - более чем в 4 раза выросли объемы поставок шампанского и игристых вин, почти в два раза увеличилась площадь закладываемых виноградников. Господдержка винодельческих хозяйств выросла в три раза.

- Для Крымского района – это особенно актуально, так как здесь расположены предприятия по выращиванию и переработке винограда, а сам муниципалитет является одним из центров винного туризма на Кубани, - отметил Юрий Бурлачко.

В ходе встречи также обсудили вопросы развития промышленности в регионе. В Крымском районе успешно работает завод по производству лифтов. На территории муниципалитета будет построен первый в России завод по производству щелочных батареек.

В строительство завода инвестор - предприятие «АБ-Бэттэрис», входящее в Группу компаний «Фитофарм», намерено вложить 1 млрд рублей. Соглашение об этом подписали на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Для размещения производства выбрали земельный участок площадью 10 га в Адагумском сельском поселении Крымского района.

Для развития социальной сферы Крымского района было дополнительно выделено 138 млн рублей. В Крымском районе за последние пять лет построены: школа на 400 мест в хуторе Новоукраинском, детский сад № 1 на 110 мест в Крымске, отдельно стоящие пристройки по 40 мест каждая в детских садах № 2 и № 35, универсальный спортзал в 25-й школе города, 3 офиса врача общей практики в поселке Саук-Дере и в Крымске, 4 многофункциональных спортивных площадки с зоной уличных тренажеров в станице Нижнебаканской, в селах Киевском и Экономическом, а также в Крымске. Сейчас в городе строится центр единоборств. Связанные с этим работы планируется завершить до конца 2022 года.

В ближайшее время в станице Варениковской начнется возведение школы на 400 мест. В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» на базе Крымской районной библиотеки создана модельная библиотека.

По линии здравоохранения – капитально отремонтированы хирургическое, гинекологическое и неврологическое отделения круглосуточного стационара Крымской ЦРБ.

Руководитель фракции напомнил присутствующим о том, что в период пандемии депутаты ЗСК помогали больницам, поликлиникам, госпиталям, социально незащищенным гражданам.

«Краевым парламентариям удалось собрать в общей сложности порядка 205 млн рублей. Приобретали кислородные станции и баллоны, рециркуляторы воздуха, автомобили скорой помощи и санитарного назначения, мебель для «красных зон», а также аппараты искусственной вентиляции легких. Именно эта жизненно необходимая для тяжелобольных ковидом медтехника была передана, в частности, в Крымскую центральную районную больницу, перепрофилированную в межрайонный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией», – подчеркнул руководитель партийной фракции.

В 2022 году законодатели Кубани регулярно участвуют в сборе и отправке гуманитарных грузов на Донбасс. Принято решение о ежемесячном перечислении однодневного заработка на первоочередные нужды жителей народных республик.

Далее разговор шел в формате вопрос-ответ. Одной из центральных тем стал ремонт дорог. В рамках реализации отраслевой краевой госпрограммы в районе отремонтировано 146 км автотрасс, введено в эксплуатацию 2 новых моста через реку Адагум.

Председатель ЗСК отметил активное участие крымчан в общественной жизни муниципалитета.

От других партий, зарегистрировавших свои списки кандидатов в депутаты ЗСК, информации с подобных мероприятий не поступало.