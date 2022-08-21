Что произошло за ночь 21 августа в Краснодарском крае: Опасную атмосферную засуху зафиксировали в Усть-Лабинском районе Кубани

В Усть-Лабинском районе Кубани синоптики зафиксировали опасную засуху.

Опасную атмосферную засуху зафиксировали в Усть-Лабинском районе Кубани. Месяц здесь не было дождей.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Сочи 20 августа. Землетрясение в Сочи 20 августа 2022 года ощутили жители прибрежных районов.

Абсолютно голую туристку отругали жители Анапы на пляже. Девушка загорала в Витязево.

Разрушенный в апреле мост в Северском районе восстановят до конца 2022 года. Ремонт сооружения в станице Дербентской начали в июле.