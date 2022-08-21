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Общество21 августа 2022 4:12

Что произошло за ночь 21 августа в Краснодарском крае: Опасную атмосферную засуху зафиксировали в Усть-Лабинском районе Кубани

Что произошло за ночь 21 августа в Краснодарском крае
Евгения ХАЛИКОВА
В Усть-Лабинском районе Кубани синоптики зафиксировали опасную засуху.

В Усть-Лабинском районе Кубани синоптики зафиксировали опасную засуху.

Опасную атмосферную засуху зафиксировали в Усть-Лабинском районе Кубани. Месяц здесь не было дождей.

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