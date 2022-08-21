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Общество21 августа 2022 5:30

В Ейске почти сутки разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика

Александр Ушаков накануне не вернулся домой
Светлана ОВДЕЙ
Подросток пропал 20 августа Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края

Подросток пропал 20 августа Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края

В Ейске почти сутки разыскивают пропавшего 14-летнего мальчика. Александр Ушаков ушел из дома 20 августа и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Уточняется, что подросток ростом 174 сантиметра был одет в синие майку, шорты и черные кроссовки. Мальчик имеет русые волосы и серо-голубые глаза.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения подростка, просят сообщить по номерам 8(989)2834266, 8(988)7651536 либо на горячую линию отряда - 8 (800)7005452.