В Армавире сгорел склад площадью 600 кв. метров

В Армавире сгорел склад. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Армавире в ночь на 21 августа на улице Воровского вспыхнул пожар. Огнем охватило складские помещения местного предприятия.

- Сообщение о возгорании поступило в 05:19. На место были отправлены подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. Уже на месте спасатели уточнили, что огнем была охвачена площадь 600 кв.метров, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. На борьбу с ним прибыли 50 спасателей и 10 единиц техники. В 06:05 пожар удалось локализовать, в 06:47 в местном МЧС объявили о его полной ликвидации.