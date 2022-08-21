Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
Covid-19 на КубаниВидеоФотоСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 августа 2022 5:49

В Армавире сгорел склад площадью 600 кв. метров

Спасателям потребовалось полтора часа, чтобы справиться с огнем
Евгения ХАЛИКОВА
В Армавире сгорел склад. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Армавире сгорел склад. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Армавире в ночь на 21 августа на улице Воровского вспыхнул пожар. Огнем охватило складские помещения местного предприятия.

- Сообщение о возгорании поступило в 05:19. На место были отправлены подразделения Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. Уже на месте спасатели уточнили, что огнем была охвачена площадь 600 кв.метров, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. На борьбу с ним прибыли 50 спасателей и 10 единиц техники. В 06:05 пожар удалось локализовать, в 06:47 в местном МЧС объявили о его полной ликвидации.