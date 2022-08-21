В Сочи море прогрелось до 28 градусов Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи 21 августа зафиксировали самую высокую температуру воды Черного моря. Вода на курорте прогрелась до 28 градусов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Геленджик море холоднее на один градус. Здесь вода достигла отметки +27. А в Новороссийске, Анапе и Туапсе море прогрелось до 26 градусов.

Комфортной для купания остается и вода Азовского моря. В Ейске вода остыла на один градус - здесь зафиксирована температура +27. В Темрюке море прогрелось до +26, а в Приморско-Ахтарске - +25.