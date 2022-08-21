Алексей Копайгородский поздравил с профессиональным праздником сотрудников аэропорта Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский поздравил сотрудников аэропорта с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил сотрудников аэропорта с Днем воздушного флота. Свой профессиональный праздник 21 августа отмечают летчики, инженерно-технический и диспетчерский состав, бортпроводники и работники авиационной инфраструктуры страны.

- Международный аэропорт имени Севастьянова – на пятом месте в России по количеству обслуживаемых пассажиров. С начала 2022 года сотрудники воздушной гавани обслужили более 7 миллионов человек, это на 5% больше, чем за аналогичный период 2021 года, - рассказал Алексей Копайгородский.

В аэропорту Сочи продолжается реализация мастер-плана развития, рассчитанного до 2040 года. В планах либо расширить действующий терминал, либо построить новое здание. Также будет модернизирована инфраструктура аэродрома.