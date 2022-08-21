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Общество21 августа 2022 7:52

На 65% обновили парк в поселке Афипском Северского района Кубани

Осенью территорию озеленят
Светлана ОВДЕЙ
Центральный парк благоустраивают в поселке Афипском Северского района Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Центральный парк благоустраивают в поселке Афипском Северского района Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На 65% обновили парк в поселке Афипском Северского района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В центральном парке уложили новые пешеходные и беговые дорожки, оборудовали детскую площадку. Осенью общественную зону озеленят.

А в станице Северской благоустроят сквер «Островок».

- Работы идут по графику. Объект приведут в порядок до конца текущего года, - отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Андрей Прошунин.

Напомним, всего в 2022 году в крае обновят более 200 общественных территорий.