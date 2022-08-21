На Кубани за сутки COVID-19 заболели 1460 человек, в том числе 109 детей

За сутки на Кубани выявили 1460 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки выявили 1460 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 109 детей, самому младшему из которых меньше месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 688 положительных результатов, в Сочи – 105, в Новороссийске – 94. По 48 человек заболели в Геленджике и Крымском районе, 46 - в Горячем Ключе, 43 - в Тимашевском муниципалитете, 38 - в Апшеронском – 38. 33 пациента прибавилось в Тихорецком районе, 27 - в Павловском, 24 - в Туапсинском.

По 17 пациентов зарегистрировано в Выселковском, Кавказском и Северском районах, 14 – в Красноармейском, по 13 – в Калининском, Кореновском, Абинском и Темрюкском, по 12 - в Гулькевичском и Новопокровском, по - 11 – в Тбилисском, Приморско-Ахтарском и Усть-Лабинском, 10 - в Кущевском.

В остальных муниципалитетах выявлено менее 10 новых случаев заболевания коронавирусом.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов.