В Сочи молодой человек хотел заступиться за девушку и убил ее обидчика

Заступился за девушку и теперь может сесть в тюрьму. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи конфликт молодых людей закончился убийством. Молодая пара поссорилась во время прогулки по городской набережной. Мужчина начал вести себя агрессивно по отношению к подруге и привлек внимание прохожего парня, который решил заступиться за девушку. Он несколько раз ударил нападавшего по корпусу, после чего мужчина скончался. Инцидент попал на видео и был опубликован в местных соцсетях.

Осознав произошедшее, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть молодого человека.

В полиции Сочи проводится проверка, чтобы установить все детали ЧП. После чего будет принято процессуальное решение.