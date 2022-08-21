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Общество21 августа 2022 9:09

В Краснодаре расходы на сбор детей в школу выросли на 16%

По данным опроса, в краевом центре в среднем на одного ребенка затратили 11600 рублей
Светлана ОВДЕЙ
В прошлом году в Краснодаре на подготовку ребенка к школе в среднем тратили 10 тысяч рублей Фото из архива КП

В прошлом году в Краснодаре на подготовку ребенка к школе в среднем тратили 10 тысяч рублей Фото из архива КП

В Краснодаре расходы на сборы детей в школу выросли на 16%. Опрос в преддверии нового учебного года провели эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, в среднем в краевом центре на одного школьника потратили 11600 рублей. В прошлом году этот показатель достигал 10 тысяч рублей.

В целом по стране расходы на подготовку детей к школе выросли на 18%. Больше всего на форму и канцтовары тратят в столице - в среднем 14300 рублей.

В Санкт-Петербурге собрать ребенка, согласно данным опроса, обошлось в 13100 рублей - здесь расходы выросли на 31%. Меньше удалось затратить жителям Волгограда, Воронежа, Перми и Уфы. Здесь набор школьника обошелся участникам опроса в 10200, 10400 и 11000 рублей, соответственно.