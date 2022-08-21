В Сочи серферы на сапах убирают мусор в море

В Сочи инструкторы и сотрудники серф-станций проводят экологическую акцию под названием «Городу Сочи - Чистое море». Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи серферы и сотрудники серф-станций участвуют в экологической акции «Городу Сочи-Чистое море». Ежедневно по утрам спортсмены на сапах выходят в акваторию Черного моря, чтобы собрать весь мусор. Также уборка проходит и на пляжах курорта.

- С июня, с момента старта акции, такие уборки прошли уже на 26 сочинских пляжах. Мы рады, когда горожане подключаются к наведению порядка в нашем городе, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

В Сочи 2022 год объявлен годом экологии. Акция завершится вместе с летним курортным сезоном.