Жителей Новороссийска возмутил залезший на монумент «Исход» мужчина

В Новороссийске отдыхающий пытался забраться на памятник "Исход". Фото: скриншот.

Жителей Новороссийска возмутил турист, который залез на памятник «Исход». Прохожие пытались убедить мужчину не совершать этот поступок и слезть с памятника, но безрезультатно.

- Такое ощущение, что когда люди едут отдыхать, то мозг оставляют дома. Один вопрос - где же патруль, где казаки, где полиция?!- цитирует городское издание «Наша газета» очевидцев.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что сведения о дебоше рядом с монументом в отделение полиции не поступали.

Памятник "Исход" был установлен на новороссийской набережной им. адмирала Серебрякова в 2013 году. Это скульптурная группа из белогвардейского офицера с конем. Монумент посвящен событиями «Новороссийской катастрофы» - эвакуации Вооруженных сил юга России и беженцев из Новороссийска в марте 1920 года.