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Общество21 августа 2022 10:23

Цифровой флюорограф и рентген-аппарат установят в больнице Тимашевского района Кубани

Новое оборудование закупили для медучреждения станицы Новокорсунской
Светлана ОВДЕЙ
Цифровой флюорограф и рентген-аппарат закупили для больницы станицы Новокорсунской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Цифровой флюорограф и рентген-аппарат закупили для больницы станицы Новокорсунской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Цифровой флюорограф и рентген-аппарат установят в больнице Тимашевского района Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Новое медоборудование закупили для больницы станицы Новокорсунской. В медучреждение также обращаются жители ближайших хуторов Незаймановского, Красноармейского, Стринского и Новоленинского. Теперь они смогут проходить осмотры и диспансеризацию, не обращаясь в районную больницу.

Напомним, в 2021 году в больницы Кубани закупили 2,5 тысячи аппаратов. С помощью медоборудования проведено более 120 тысяч исследований.